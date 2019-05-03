Команду Зеленского будут рвать на части

03.05.2019, Луганск, Владимир Гладков

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский – это яркий однодневный проект, которому в силу обстоятельств пришлось на ходу менять планы.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Называть команду Зеленского политической силой – это перебор. Там саму эту команду будут рвать на части и растаскивать в стороны различные круги влияния, которые будут пытаться договариваться где-то угрозами, где-то иными механизмами мотивировать эту команду работать в их интересах», – отметил Дейнего.

«Зеленский в политическом плане – это яркий однодневный проект, который был использован кем-то в несколько иных целях, но обстоятельства сложились так, что этот проект сработал несколько по-другому, и Зеленский получил достаточно массовую поддержку для того, чтобы на ходу меняли планы и использовали его дальше в качестве президента Украины. Но я боюсь, что здесь ключевым является слово «использовали», – добавил глава МИД ЛНР.

По его словам, изначально мысли Зеленского шли не дальше сериала «Слуга народа».

«Да, имя громкое, известное, и при стечении обстоятельств, которые сформировали украинский политический вакуум, эта фигура получила достаточную поддержку, чтобы за счёт протестов против действующей власти набрать значительный вес и выйти на уровень, который позволил выиграть выборы. Это не значит, что это реальная политическая сила, это значит только то, что украинские избиратели настолько устали от всех окружающих политиков, что они сделали ставку на человека, который им лично где-то симпатичен, но при этом абсолютно не понимая, что он из себя представляет в политическом плане», – рассказал Дейнего.