Командующий 6-м флотом США лично похвалил командующего ВМСУ за удар по «Москве»

Украина не сразу поняла, что выпущенные по флагману Черноморского флота крейсеру «Москва» ракеты попали в цель. Убедились в этом, когда командующий 6-м флотом США позвонил и похвалил за проделанную работу.

Такой байкой в интервью пропагандисту Дмитрию Гордону поделился командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, я не знаю, сколько ракет попало в него – одна, две, я не могу вам подтвердить. Да, у нас были некоторые моменты, в которых мы могли понять, что мы попали. Во-первых, мы поняли, когда корабль стал в дрейф и к нему пошли все корабли врага с максимальной скоростью. Они побежали его спасать. Там был такой вой, такое в эфире переживание, скромно скажем, что мы поняли, что с ними что-то произошло, и он несколько часов не двигается, он дрейфует и возле него много кораблей. Значит, мы попали точно. А потом мне прислал СМС командующий 6-м флотом и сказал: «Алексей, хорошо горит». А я ему ответил: «Теперь твоя очередь». Ну он посмеялся, ха-ха-ха», – хвастался Неижпапа.