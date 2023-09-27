Командующий Черноморским флотом продолжает срамить украинскую пропаганду

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«Похороненный» украинской пропагандой командующий Черноморским флотом Виктор Соколов второй раз за последнее время появился на публике – на этот раз наградил футбольную команду «Черноморец», занявшую призовое место в чемпионате Вооружённых сил России.

Участие в подобных мероприятиях было бы невозможным, получи флот серьезные потери офицерского состава в результате ракетного удара по штабу, как об этом уверяли в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черноморский флот выполняет задачи, которые поставило командование перед ним. Уверенно, успешно выполняют задачи и надводные, подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом президента РФ наша 810-я бригада морской пехоты удостоена не только Ордена Жукова и статуса гвардейская, но и еще Ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории ВМФ соединение морской пехоты, которое удостоено Ордена Ушакова», – заявил Соколов перед церемонией награждения.

Накануне Соколова показали на телеэкранах в рамках ВКС коллегии Минобороны РФ, тогда как ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов в комментариях западной прессе уверял в гибели Соколова и еще по меньшей мере 8 человек в результате ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе. Сама операция, по словам Буданова, называлась «Крабовая ловушка», и была рассчитана на ракетную атаку во время совещания руководителей. Буданов врал, будто двумя ракетами удалось накрыть чуть ли не три десятка офицеров, в том числе главкома и его заместителей.

Победу ВСУ широко растиражировали на Украине, и теперь посрамленные киевские телевизионщики пытаются обелить и себя, и Буданова, уверяя, будто показанное выступление Соколова – старое.

«Хохлы никак не могут принять «воскрешение» Соколова, все сегодняшние видео с их слов фейк. «Мосфильм» продолжает выпускать компьютерную графику с командующим ЧФ РФ Соколовым. Ну что, хохлы, достаточно, или ещё кадры нужны?» – интересуется крымский общественник Александр Талипов.

Политолог Сергей Мельничук напоминает, это далеко не первая попытка представить погибшим живого человека.

«Украинский ЦИПСО рассчитывает в такой ситуации как на кратковременный эффект, так и на долгосрочный. Короткий – на волнение из-за «гибели» значимого лица. Ставка также делается на то, что обычный человек не будет перепроверять информацию в разных источниках, или дожидаться официальных данных. Киев рассчитывает на информационном фронте посеять страх в российском обществе множеством вбросов. Власти Украины рассчитывают, что так они смогут в долгосрочной перспективе запугать людей до такой степени, что поддержка спецоперации упадёт и произойдёт масштабная дестабилизация. Их предположение едва ли реалистично, но это всё, что остается Киеву», – считает политолог.