23.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

1 043 просмотров

Командующий «ООС» бросает на убой украинских солдат ради карьерного роста

После недавнего поражения под Горловкой, ВСУ умерили свой пыл и теперь подсчитывают потери. Примечательно то, что пойти в глупую атаку украинских военных заставил именно командующий «ООС» Наев, которого не заботит ничего, кроме собственного имиджа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что после поражения ВСУ под Горловкой, оккупанты несколько снизили свою активность:

«Украинские боевики до сих пор подсчитывают потери и «зализывают раны». Также, по имеющейся у нас информации, командующий оккупационными силами Наев просто разъярён провальными действиями своего штаба и подчинённых главарей. Наибольшую раздражённость вызывает отсутствие владения им реальной обстановкой из-за постоянного обмана со стороны командиров 24-й и 54-й бригад. По действиям командиров данных бригад – военных преступников Гудзя и Майстренко и их штабов, Наев поручил провести разбирательство с вытекающими для них серьёзными последствиями».

Басурин отметил, что за тот недолгий срок, что Наев пребывает в должности командующего оккупационными силами, он приложил немалые усилия для поднятия своего имиджа.

«Больше чем Наев за последнее время в украинских средствах массовой информации появлялся лишь Порошенко. Мы не исключаем, что Наев вступил в предвыборную кампанию по смещению своего патрона. Однако уже вторая попытка Наева за короткий промежуток времени оккупировать новые территории закончилась полным провалом. При этом расплатой за неудачи генерала-карьериста стали жизни и здоровье украинских солдат.

Хочу обратиться к украинским военнослужащим, большинство из которых находятся в окопах только из-за нищеты в стране и возможности хоть как-то прокормить семью. Когда получите очередной приказ от горе-командующего Навева, вспомните о его провалах под Горловкой и погибших украинских солдатах. В следующий раз он не побоится положить и ваши жизни ради своего карьерного роста», – заявил Басурин.