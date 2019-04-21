Командующий «ООС» Наев собирается предать Порошенко

21.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В обмен на «тёплое местечко» в команде нового президента Украины командующий «ООС» Сергей Наев готов дать показания против своих начальников, в том числе и против нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что высшее украинское военно-политическое руководство и первые лица Украины уверены в поражении Порошенко во втором туре выборов.

«Наиболее предприимчивые должностные лица стремятся своевременно от него откреститься и после смены власти не остаться «за бортом». По имеющейся информации, командующий оккупационными силами Наев через доверенных лиц пытается наладить контакт со штабом кандидата в президенты Украины Зеленским», – сообщил Безсонов.

По его мнению, командующий «ООС» просчитал, что складывающуюся ситуацию можно использовать в собственных целях, сдав коррупционные схемы украинского президента, министра обороны и начальника Генштаба.

«В обмен на вышестоящую должность начальника генерального штаба – главнокомандующего ВСУ – Наев готов дать свидетельские показания о коррупционных схемах в оборонном секторе и незаконном обогащении Порошенко, Полторака и Муженко. Кроме того, командующий оккупационными силами, намереваясь подсидеть своего начальника Муженко, готов дать против него показания в суде, которые подтвердят его личную ответственность за поражение в «Дебальцевском котле», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.