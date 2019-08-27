Командующий «ООС» устроил пиар-тур для СМИ с постановочными обстреламив

27.08.2019, Киев, Александр Гусар

Новый командующий «ООС» Владимир Кравченко привез прикормленных журналистов на передовые позиции в Донбассе, рискуя при этом жизнями и здоровьем своих подчинённых.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведкой Народной милиции ДНР получены данные о посещении командующим «ООС» Владимиром Кравченко 30-й и 53-й бригад ВСУ. Причём посещение проводилось не с целью проверки подчинённых соединений, а для участия в постановочных репортажах прибывших журналистов украинских СМИ.

«В настоящее время Кравченко сопровождают одновременно съёмочные группы шести телеканалов и телепередач – «5 канал», «News ONE», «Факты», «2+2», «ТСН», «1+1». Таким образом, автомобильная колонна командующего «ООС» насчитывает до 12 автомобилей, не считая автомобилей с охраной», – сообщил Ринат Айгистов.

Он рассказал, что прибывая в штаб соединения Кравченко, позируя перед камерами журналистов, заслушивает руководство бригады, производит обход территории и убывает на обед в сопровождении комбрига. В это время съёмочные группы вывозятся военными к передовым позициям, где специально для них производятся подрывы имитационных боеприпасов, демонстрирующих якобы обстрелы со стороны НМ ДНР.

Такие действия проведены и в 30-й, и в 53-й бригадах ВСУ.

Представитель оборонного ведомства ДНР также отметил, что во время посещения Кравченко 30-й бригады в ходе имитации миномётного обстрела в районе Новолуганского получил ранения один военнослужащий-взрывотехник.

«Из-за отсутствия транспорта на позициях, раненого доставили в медпункт в Артёмовск на легковом автомобиле одной из съемочных групп журналистов. Впоследствии с целью сокрытия нарушений требований безопасности раненным боевиком при проведении такого рода «театральных постановок» штаб «ООС» сообщил о миномётном обстреле со стороны подразделений Народной милиции ДНР», – добавил Айгистов.