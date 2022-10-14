Командующий ОС ВСУ не смог объяснить, стремительное продвижение русских на юге

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Новости Украины

Все мосты и объекты инфраструктуры на юге Украины минировались еще с в 2016 года, однако по какой-то причине они не были взорваны, когда Россия начала СВО и армия РФ легко продвинулась на Херсонском направлении.

Об в эфире телеканала «ICTV» заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, что с момента начала СВО и до сих пор на Украине множество неудобных вопросов командованию открытыми.

«Возможно, это была государственная измена, халатность со стороны местных властей или военного командования. Слухи о том, что разминировали Чонгар, разминировали мосты перед вторжением», – добавила журналист.

Впрочем, генерал не подтвердил, что было разминирование.

«На территории Херсонской области минно-взрывное заграждение, а также подготовка для подрыва отдельных мостов и инфраструктуры была осуществлена еще с 2016 года. Далее войска, которые выполняли задание, я подчеркиваю, стабилизационные действия, они проходили ротацию, менялись. Постоянно поддерживали те системы, которые были заложены с начала в надлежащем состоянии. За это время, когда это направление в 2019-2020 году находилось под наблюдением, была осуществлена на этих минах только замена взрывателей. Потому что в следствии определенных погодных условий и соответствующего времени они выходили из строя», – сказал Наев.

«Количество минно-взрывных заграждений, которые были заложены в 2016 году, оно было немного увеличено, но никак не уменьшено. Соответственно проверялись линии, по которым осуществлялось управление подрыва тех или иных объектов. Непосредственно осенью 2021 года были досконально проверены все объекты, все минно-взрывные заграждения, они были исправны», – заверил военный.

Однако с началом СВО, по его словам, что-то пошло не так.

«В 2022 году за сутки до вторжения, где-то 22 февраля, была дана команда подразделениям, которые выполняли там задания, через их командующего, на приведение всех тех объектов к уничтожению, на приведение готовности номер один. Далее она была передана тем подразделениям, которые отвечали за непосредственно исполнение. Непосредственно на перешейках находился один батальон, командир этого батальона осуществлял управление и подрыв этих объектов», – сказал Наев. «Мы видели в начале агрессии, было присвоено героя Украины одному военнослужащему из этого батальона, который осуществил подрыв одного из мостов на Геническом направлении ценой собственной жизни. Как происходили там боевые действия, как образом кто действовал, на это могут ответить те командиры, которые непосредственно там выполняли эти задания. Но главное: количество минно-взрывных заграждений не уменьшалось, все было в работоспособном состоянии и соответствующие команды и распоряжения тем генералам и офицерам, которые были на этом направлении, были отданы своевременно», – заявил командующий.