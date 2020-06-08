Командующий ОС ВСУ оказался глупее Турчинова и трусливее Геращенко – эксперт

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о возможности вторжения России на прилегающую к Крыму территорию из-за засухи в Крыму абсурдно и отражает общее отсутствие культуры публичных заявлений на Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, отвечая на вопрос журналиста ИА «Укринформ», заявил, что вторжение России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом возможно.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия», – сказал Сергей Наев.

«Долгое время роль паникера, который бросается безответственными заявлениями у нас выполнял Турчинов и успешно с нею справлялся. Он делал это в разных ипостасях, но говорил одинаково звучные глупости. Странно, что подобные заявления делает командующий объединенными силами, не он должен такими словами бросаться. Да, вопрос отсутствия поставок воды в Крым болезненный для России. Но предположить, что Россия будет решать эту проблему военным путем, может только глупый человек.

К сожалению, в Украине вообще нет культуры публичных заявлений. У нас, например, замминистра внутренних дел Антон Геращенко любит позировать на камеру по любому поводу. Для пиара в министерстве есть пресс-атташе, а у замминистра есть свой четко очерченный круг обязанностей. И заявление Наева тоже выглядит абсурдно – и с точки зрения контекста, и с точки зрения соответствия действительности.

Вообще, решение Украины, которая везде кричит о российской агрессии, прекратить поставки воды в Крым привело к деградации экологической ситуации не только в Крыму, но и на прилегающей территории Украины. После перекрытия Серверо-Крымского канала идет дегенерация земель в Херсонской области, засаливание, превращение степи в полупустыню», – отметил Сергей Шабовта.