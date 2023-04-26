Командующий ССО ВСУ прибыл в Артемовск

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Ситуация в Артемовске для украинских подразделений остается крайне непростой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий Сил специальных операций ВСУ бригадный генерал Виктор Хоренко.

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Он, как утверждается в телеграм-канале ССО, посетил город, где «ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил специальных операций, обороняющих этот населенный пункт».

«Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это, прежде всего, преимущество качества над количеством», – заявил Хоренко.

Он отметил важность работы групп специального назначения и похвалил их за профессионализм. Других подробностей не приводится.

В свою очередь украинский военный паблик Deep State, указывает, что «в самом городе враг имеет существенные успехи по всей линии столкновения, кроме района Самолет».

«Враг стягивает резервы и проводит артиллерийскую подготовку для финального штурма западной части Бахмута. В Бахмуте последние четыре месяца и так не сладко из-за вражеской артиллерии, а еще и из-за уменьшения зоны контроля этот ад вырос в разы. Защитники – бойцы ВСУ, ТРО, ДССТ, ССО, ГНСУ и другие делают все возможное, чтобы западная часть города продержалась как можно дольше, но в сложившейся ситуации главное – это уберечь жизнь личного состава, которые и так сделали все, что было в их силах», – приходит к неутешительному выводу Deep State.