Крымский мост, где Украина неоднократно устраивала теракты, в результате которых гибли мирные люди – водители и пассажиры проезжавшего транспорта, – на самом деле является не гражданской, а военной целью.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть уничтожены. По нему идёт, может, не в таких объёмах, как сначала в 2022 году, потому что всё-таки мост был поражён, но он всё же остаётся цепью поставок для оккупационных войск. И для военных – это военная цель. Была и остаётся», – сказал Неижпапа.

Он обратился к жителям Крыма.

«В Крыму есть украинцы, граждане Украины, и они там остаются. Мы их тоже защищаем, и мы должны их сберечь. И мы, ВСУ, никогда не применяем оружие по гражданским объектам. Это не к нам. То РФ это делает. …Панове украинцы, берегите себя, мы вернёмся и всё поставим на свои места. Поэтому не нужно находиться возле военных объектов, которые находятся в Крыму, объезжайте их стороной», – призвал украинский командующий-террорист.