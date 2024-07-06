Командующий ВМС Украины: «Обстреливая Крым, мы защищаем украинских крымчан»

Вадим Москаленко.  
06.07.2024 23:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 55
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Терроризм, Украина


Крымский мост, где Украина неоднократно устраивала теракты, в результате которых гибли мирные люди – водители и пассажиры проезжавшего транспорта, – на самом деле является не гражданской, а военной целью.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский мост, где Украина неоднократно устраивала теракты, в результате которых гибли мирные люди –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть уничтожены. По нему идёт, может, не в таких объёмах, как сначала в 2022 году, потому что всё-таки мост был поражён, но он всё же остаётся цепью поставок для оккупационных войск. И для военных – это военная цель. Была и остаётся», – сказал Неижпапа.

Он обратился к жителям Крыма.

«В Крыму есть украинцы, граждане Украины, и они там остаются. Мы их тоже защищаем, и мы должны их сберечь. И мы, ВСУ, никогда не применяем оружие по гражданским объектам. Это не к нам. То РФ это делает. …Панове украинцы, берегите себя, мы вернёмся и всё поставим на свои места. Поэтому не нужно находиться возле военных объектов, которые находятся в Крыму, объезжайте их стороной», – призвал украинский командующий-террорист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть