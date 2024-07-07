События 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, показали, что твой дом – это там, где украинский «прапор».

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное чувство, которое мы тогда ощутили, знаете, как такой укол. Когда ты едешь по родному городу, по Крыму, который ты любил всю свою жизнь с рождения, любил людей, которые были с тобой, гордился, что ты из Севастополя, гордился, что родился в Крыму… И когда ты собираешься и переезжаешь границу из оккупированного Крыма в Херсонщину, и тебя встречают с украинскими флагами люди, надевают на тебя крест, дают тебе чай, и ты чувствуешь себя дома только там. Ты уезжаешь из своего дома, где жил почти 40 лет, но ты приезжаешь на другую территорию – географически, я имею в виду, и ты там чувствуешь себя дома», – пожаловался мазепинец.

Неижпапа добавил: сбежав, ощутил чувство, как будто вернулся из плена.

«Это такое ощущение, которое я не забуду никогда. Очень тяжело объяснить, такое было ощущение, как будто ты вышел из плена, похожее. Я с ребятами общался, которые выходили с плена, что-то похожее. Конечно, там были пытки, там нечего сравнивать, я понимаю это. Но это твоя земля, на которой ты жил столько лет, и только там, где твой флаг, там ты дома», – мазепинец так и не понял, за что его прокляли бывшие земляки.