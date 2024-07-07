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Украинским военно-морским силам очень бы пригодились подводные лодки, а вот крейсер «Украина» пусть будет музеем или отелем, поскольку корабли такого класса – это уже прошлое.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосейчук сказала, что люди спрашивают, будет ли у Украины вновь своя подводная лодка.

«Мы думаем об этом. Она необходима для нас. Может, не такая, мы не берём большие подводные лодки, для Чёрного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе ВМС. Потому что остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Чёрном море, и пользоваться, как все страны Чёрного моря вдоль всей площади», – ответил Неижпапа.

На вопрос, нужен ли крейсер, он ответил однозначно:

«Нет, крейсер не нужен Украине вообще. Вообще, все страны мира уже отказались от этого класса».

«То есть быть крейсеру «Украина» в Николаеве музеем или отелем?» – уточнила пропагандистка.

«Да, наверное, да», – подтвердил укро-адмирал.