Командующий ВМСУ пугает Европу гибридными беженцами

03.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Все беды европейских стран, начиная от внутренних проблем и заканчивая нашествием мигрантов, якобы спланированы и организованы Россией в рамках гибридной войны.

Об на конференции в Одессе заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе видны признаки гибридной войны. Те страны, которые любят и ублажают Россию – там тишь и блажь. А те государства, которые выражают свою позицию по поводу неправомерный действий агрессора… Мы видим, что сейчас творится во Франции, потрясения в других странах, переселение беженцев из Сирии – это гибридный вызов для Европы со стороны России», – утверждает Воронченко.

По его мнению, именно Россия наводнила Европу беженцами с Ближнего Востока.

«Крым является своеобразным трамплином. Обеспечение «Сирийского экспресса» осуществляет Черноморский флот и зафрахтованные суда», – заявил командующий ВМСУ.