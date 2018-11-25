25.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина
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Командующий ВМСУ заявил об окружении катеров возле Керченского пролива

Находящиеся возле Керченского пролива два бронекатера и буксир ВМС Украины окружены восемью российскими боевыми единицами – двумя кораблями Черноморского флота и шестью катерами погранслужбы ФСБ.

Об этом в Одессе американскому «Радио Свобода» заявил командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

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«Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке (российского, ред.) десанта», – сказал украинский адмирал.

Пресс-служба ВМСУ распространила заявление, в котором, ссылаясь на пункты конвенций ООН, объявляет «актом агрессии» действия российского корабля, протаранившего сегодня украинский буксир, нарушивший границу РФ.

Украинская сторона также подтвердила, что сегодня днем баржа, блокировавшая Керченский пролив, освободила временно проход для тральщика ЧФ РФ «Адмирал Захарин» и двух катеров класса «Раптор» ФСБ РФ.

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