Командующий ВМСУ ждёт новое оружие для уничтожения кораблей ЧФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские ВМС надеются получить вооружения, способные поражать корабли Черноморского флота России, которые пока что чувствуют себя безнаказанно, находясь на расстоянии 70-80 морских миль и запуская «Калибры» по территории Украины.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В море противник отказался от высадки морского десанта, на данный момент. Не нашли определенные условия, потому что есть определенные средства, которые мы наладили за эти полгода войны. Противник находится на расстоянии более 70-80 морских миль от нашего побережья. Имею в виду, помимо Автономной Республики Крым и подконтрольной им части Херсонской области. На соответствующих позициях находятся корабли, которые несут за собой смертоносный «Калибр», который по радиусу (поражения – ред.) может достигать до любой точки нашей страны, и они постоянно этим занимаются, наносят определенное поражение объектам инфраструктуры и социальным объектам, именно с кораблей Черноморского флота», – заявил Неижпапа.

На вопрос, почему ВМСУ неспособны нейтрализовать угрозу, он выделил два основных момента.

«Много причин, в том числе, отсутствие соответствующего оружия, которое может достигать такого расстояния. Во-вторых, есть определённые ограничения в информации, но в перспективе, считаю, добьемся результата и будем иметь возможность уничтожения кораблей в местах их размещения», – ответил командующий ВМСУ.

Ранее в районе острова Змеиный в результате пожара и детонации боеприпасов затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва». Считается, что он был поражен украинской стороной ракетами при помощи стран НАТО, обеспечивавших разведку и «ослепление» ПВО корабля.