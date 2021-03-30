Командующий ВСУ не смог объяснить, почему Украина не объявила войну России

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Командующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак не смог прямо ответить на вопрос, почему украинские политики уже седьмой год говорят о «войне с Россией», однако при этом официальный Киев до сих пор не объявил войну против РФ, а предпочитает формулировку о проведении на Донбассе «Операции объединенных сил».

Бравшая интервью у Хомчака ведущая Олеся Бацман отметила, что многие украинцы считают, что, поскольку война не объявлена, значит, её нет, и спросила, не пора ли назвать происходящее «войной».

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«Насколько мне известно, мы называем войну войной. То, что не были приняты своевременно те решения, и мы не объявили войну, нам как военным закон сегодня позволяет выполнять все наши задания в ООС.

И называйте вы, как хотите! Мы понимаем, что решения, которые принимают военные командиры, от командиров отделений и до главнокомандующего и в обратном порядке, они сегодня принимаются», – ответил украинский генерал, так ничего и не объяснив.

«Я думаю, что тот на Украине, кто войну войной не называет, то он не украинец», – тут же уточнил Руслан Хомчак.

Интересны и другие озвученные в интервью формулировки. Так, нынешнюю фазу событий на Донбассе Хомчак называет «агрессией», но не «открытым нападением» России.

«На востоке восьмой год продолжается агрессия РФ, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли угроза, что мы завтра проснёмся, и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку таким образом, что завтра её не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия со стороны РФ и со стороны РФ на территории временно неподконтрольной нашей власти.

Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны были бы произойти, но, конечно, угроза существует. И существует она по той причине, что Россия не отказалась от своих планов с момента 2014 года и по сегодняшний день. Соответственно, если у неё есть та цель и те планы, которые она имела и имеет, угроза существует, но непосредственную угрозу сегодня мы не видим», – разглагольствовал Хомчак.