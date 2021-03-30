Подпишись на рассылку
30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
Просмотров:

Командующий ВСУ жалуется – солдаты не хотят умирать за Зеленского

Новости Украины

Командующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, приводя исторические примеры в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман, фактически сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «царём-батюшкой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Та гибридная война – они очень чётко знают наши проблемы, они знают, что Украина разная, они знают, на чём играть. Они знают, в каком регионе можно играть на национальных чувствах, а где – наоборот, те наши национальные достижения в другом регионе повернуть нам во вред. У них это прекрасно получилось в 2014 году. Они так манипулировали теми процессами, они так использовали наши патриотические движения, подъём нашего населения, и они и тем пробовали манипулировать.

У них работают институты по каждой стране, которые изучают, понимают некоторые исторические слабости, некоторые достижения. Какая сегодня атмосфера в той или иной среде, и какую спичку туда нужно поднести», – сказал Хомчак.

«Помните революцию 1917 года? Почему матросы пошли на Смольный? Потому что была сфабрикована, организована такая ситуация, чтобы убить веру подчинённого в своего командира. И вот они сказали, что офицеры такие-то, и матросам – офицеров не слушать. Тогда в толпе появляется один, типа матрос такой же, и кричит: «Пошли на Смольный!», и пошли. С теми моряками через пару лет большевики разобрались – зачем эта активная масса нужна. Однако тех офицеров, в которых они убили веру, офицеров царской России, большевики в подавляющем большинстве вернули уже в большевистскую армию, и они учили, командовали, руководили и так далее», – рассказал украинский командующий.

По словам генерала, он всё это говорил к тому, что сейчас «ворог» очень хочет, чтобы украинцы перестали верить в своего президента, а армия – главнокомандующему и министру обороны.

«Чтобы солдат не доверял своему командиру бригады – тогда проще влиять на его сознание, и тогда он подумал: а почему я должен умирать, командир такой негодник. Обо мне последнее время столько всякого рассказывают», – пояснил Хомчак.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть