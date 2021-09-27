Командующий ВВ: «Задержаны три отморзка-змагара, совершивших шесть терактов»

27.09.2021 17:39 (Мск), Москва, Елена Острякова

Трое экстремистов, устроивших поджог на милицейском полигоне в белорусском Бобруйске, задержаны.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Задержали трех отморозков-змагаров, которые совершили шесть террористических актов и экстремистских акций», – сказал Карпенков.

Он пояснил, что экстремисты подожгли на полигоне в Бобруйске хозяйственные строения. Кроме того, они подозреваются в поджогах табачных ларьков, минировании железнодорожных путей, вывешивании баннеров, распространении в интернете угроз сотрудникам правоохранительных органов.

«Тот, кто возле них был, сдал первого, а первый оказался третьим. Всех сдали, рассказали про все дополнительные эпизоды: «Извините, сами не знаем, как это произошло. Отвратительные, омерзительные твари, которые за спиной смелы, ходили, показывали, что это мы сделали, подстрекали, а как только к ним пришел спецназ, резко поменяли свои взгляды. Готовы сдавать всех и вся», – сказал Карпенков.

По его словам, сейчас проходят аресты участников массовых протестов августа прошлого года, которые уже забыли о своих поступках.