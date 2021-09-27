Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.09.2021 17:39 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, терроризм, экстремизм
Просмотров:

Командующий ВВ: «Задержаны три отморзка-змагара, совершивших шесть терактов»

Трое экстремистов, устроивших поджог на милицейском полигоне в белорусском Бобруйске, задержаны. Об этом в...

Трое экстремистов, устроивших поджог на милицейском полигоне в белорусском Бобруйске, задержаны.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Задержали трех отморозков-змагаров, которые совершили шесть террористических актов и экстремистских акций», – сказал Карпенков.

Он пояснил, что экстремисты подожгли на полигоне в Бобруйске хозяйственные строения. Кроме того, они подозреваются в поджогах табачных ларьков, минировании железнодорожных путей, вывешивании баннеров, распространении в интернете угроз сотрудникам правоохранительных органов.

«Тот, кто возле них был, сдал первого, а первый оказался третьим. Всех сдали, рассказали про все дополнительные эпизоды: «Извините, сами не знаем, как это произошло. Отвратительные, омерзительные твари, которые за спиной смелы, ходили, показывали, что это мы сделали, подстрекали, а как только к ним пришел спецназ, резко поменяли свои взгляды. Готовы сдавать всех и вся», – сказал Карпенков.

По его словам, сейчас проходят аресты участников массовых протестов августа прошлого года, которые уже забыли о своих поступках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть