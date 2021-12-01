Командующим косовских боевиков стал племянник известного террориста

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Так называемая «президент» Косово Вьоса Османи, назначила «генерал-майора» Башкима Яшари новым командующим Силами безопасности Косово (FSK).

Башким Яшари является сыном Рифата Яшари – братом бандита и террориста, считающегося основателем «Армии освобождения Косово» (UCK) Адема Яшари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший командующий Силами безопасности Косово (FSK), существующими вопреки Резолюции 1244 СБ ООН, Рахман Рама подал в отставку. Поводом для этого стал его принципиальный отказ перекрасить четыре подаренных американцами FSK бронетранспортера M1117 в синий цвет и передать их «спецназу МВД ROSU» для участия в антисербских операциях на севере Косово.

Против подобной передачи подаренной техники другим подразделениям выступили сами США, и Рама на свой страх и риск решил поддержать союзников.

На место строптивого командира Приштиной был назначен «генерал-майор» Башким Яшари – сын Рифата Яшари, считающийся лидером криминального албанского клана. При этом, как сообщают источники, сам Башким был внесен в так называемую «Белую книгу» организованной преступности Косово, используемую оккупационным натовским контингентом KFOR для внутренних нужд.

Башким Яшари вместе с американским куратором

Помимо этого он является племенником Адема Яшари – одиозного террориста и головореза, считающегося основателем «Армии освобождения Косово» (UCK). Культ Адема Яшари сравним с культом Ленина в СССР, памятники ему теперь ставят практически во всех населенных пунктах края.

Один из памятников Адему Яшари

Албанский националист Адем Яшари свою антиюгославскую деятельность начал еще в 1981 году во время организованных сепаратистами в Косово беспорядков. В 1991 году он прошел военную подготовку на территории Албании, после начал первые вооруженные вылазки против центральных властей, за что был приговорен заочно югославским судом к двадцати годам лишения свободы, а его молодой подельник Хашим Тачи – к десяти годам. Ядро банды Ашари состояло из пятнадцати человек.

Адем Яшари (в черной куртке, сидит) с подельниками

По словам боевиков, Яшари больше всего «любил выпить и пострелять в сербов». В апреле 1996 года они организовали теракты в ряде городов Косово, в районах с преобладающим сербским населением – Печи, Дечанах, Штимле, в окрестностях Косовской Митровицы на трассе «Рожае – Приштина», в результате которых были убиты пятеро и ранены еще пять человек.

К началу 1998 года банде удалось полностью взять под свой контроль район Дреницы, где она занялась террором против местного сербского населения, при этом хвастливо заявив, что «освободили» эту территорию.

22 – 23 января на дороге «Србица-Дреница» они остановили несколько гражданских машин и пленили находившихся в них людей, на место инцидента прибыла милиция, завязалась перестрелка, милиционеры преследовали Яшари до его родного села Преказ, но тому удалось скрыться.

28 февраля Яшари с подельниками напали на патруль МВД, убили четырех милиционеров и ранили двоих. Вызванные на подмогу милицейские силы при попытке преследовать боевиков попали в засаду, в результате погибли еще двое милиционеров, двое были ранены.

5 марта сепаратисты напали сразу на два милицейских патруля – в деревне Лауша и около самого Преказа. После чего руководство МВД приняло решение провести спецоперацию в логове бандита с использованием спецназа (JSO).

В ходе штурма укрепленного дома-бункера Яшари прикрывался женщинами и детьми и лично пристрелил нескольких человек, пытавшихся бежать. В итоге погиб он сам, жена, сын, брат, а также еще около шестидесяти человек, в том числе восемнадцать женщин и девять детей.

На месте гибели Адема Яшари в Преказе сепаратистские власти Косово построили пафосный мемориал, где ежегодно проводятся траурные мероприятия.