Украинских «патриотичных» генералов отстранили от командования, поэтому у ВСУ всё время провалы.

Об этом судачили зрители-бандеровцы телеканала «Галичина» во время эфира, посвящённого «дню создания УПА», который бандеровцы празднуют 14 октября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сырского поставил главнокомандующим! Назовите мне хоть одну «перемогу», которую при его командовании добыла украинская армия! Нет «перемог» у нас! То, что они в Курск зашли, это хорошо, но надо что-то делать, чтобы остановить врага на востоке. А для того, чтобы это сделать, нужно украинских генералов вернуть! Как же так?!

Кривонос, Марченко, Забродский [«Залужный!» – поддержали в студии]. Казалось бы, когорта хороших боевых генералов украинских есть, почему из украинской армии украинских генералов повыгоняли? А поставили москалей, которые остались после Советского Союза, имели хорошие пенсии, квартиры, а теперь управляют войсками. Поэтому у нас всё время провалы», – истерил рагуль.