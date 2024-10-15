«Командуют евреи и москали – вот и нет «перемог» ВСУ!» – телеглядачи Галичина-ТВ

Тарас Стрельцов.  
15.10.2024 19:25
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинских «патриотичных» генералов отстранили от командования, поэтому у ВСУ всё время провалы.

Об этом судачили зрители-бандеровцы телеканала «Галичина» во время эфира, посвящённого «дню создания УПА», который бандеровцы празднуют 14 октября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинских «патриотичных» генералов отстранили от командования, поэтому у ВСУ всё время провалы. Об этом...

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«Сырского поставил главнокомандующим! Назовите мне хоть одну «перемогу», которую при его командовании добыла украинская армия! Нет «перемог» у нас! То, что они в Курск зашли, это хорошо, но надо что-то делать, чтобы остановить врага на востоке. А для того, чтобы это сделать, нужно украинских генералов вернуть! Как же так?!

Кривонос, Марченко, Забродский [«Залужный!» – поддержали в студии]. Казалось бы, когорта хороших боевых генералов украинских есть, почему из украинской армии украинских генералов повыгоняли? А поставили москалей, которые остались после Советского Союза, имели хорошие пенсии, квартиры, а теперь управляют войсками. Поэтому у нас всё время провалы»,  – истерил рагуль.

Дозвонившийся следом телезритель присоединился к возмущениям.

«Правильно предыдущий говорил! Ну, как? Верховный главнокомандующий – еврей, а главнокомандующий – москаль! Украинских генералов нет, откуда у них патриотизм может быть?

И молодёжные организации нужно развивать! Молодёжные, юношеские, детские – без них мы пропадём», – вещал бандеровец.

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