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На протяжении полутора лет войны против России киевское руководство так и не нашло способа наносить разрушительные удары по «старым» территориям РФ, из-за чего в украинском народе растет ощущение беспомощности и фатализма.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил львовский журналист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело с бессилием. Огромная территория Украины мне напоминает открытые ладони для того, чтобы загонять в них ржавые ракетные гвозди. Это ощущение обнажённости и беззащитности под обстрелами является очень сильным и разрушительным.

И мы понимаем, что когда на втором году войны ракета долетает аж до Коломыи, и может там упасть, куда ей надо – это вызывает у людей желание вглядываться в небо и ощущение какого-то фатализма, когда ты просто-напросто ничего не можешь с этим поделать», – сказал русофоб.

Дроздов пожаловался, что Украина не в силах нанести серьёзный удар по России – бандеровцам остаётся только терпеть, и костерит Киев за беспомощность.

«Эта беспомощность, или понимание, что мы не можем симметрично ответить, нанести им такой же ущерб, а только делать комариные укусы, это ощущение есть, оно растёт.

И это уже вопрос к государственной власти, которая должна была на втором году войны как-то объяснить эту беззащитность. И если она оправдывается, что это клятые союзники не дали ПВО – всё понятно, все услышали», – подытожил Дроздов.