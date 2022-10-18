«Комариный укус»: военный эксперт о «калибровках» энергетики Украины

18.10.2022  08:19 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Кроме населения, ни на ВСУ, ни на киевское руководство и бюджет ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины практически никак не повлияют.

Об этом в эфире «Белта» заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме населения, ни на ВСУ, ни на киевское руководство и бюджет ракетные удары по...

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«Напрямую [на ход боевых действий удары по энергетической инфраструктуре Украины] не сказываются никак, потому что на передовой у всех генераторы, у всех движки бензин-дизель и так далее, а те, кто подключены к линии передач, опять же, имеют те же генераторы.

Это какой-то долгосрочный эффект, и я не скажу, что положительный. Потому что вот энергоструктура… Ну, перестали они продавать на Запад электроэнергию. Хорошо, потеряли 200 миллионов. Им что, не компенсируют эти 200 миллионов?

Они давно на внешнем финансировании сидят. Сколько денег непосредственно им не заплатят за эти 800 мегаватт, не получат эти деньги сами, будут компенсированы западными партнёрами, которые уже потратили десятки и десятки миллиардов долларов. Это комариный укус», – сказал эксперт.

Он добавил, что единственный, кто пострадает от этих ударов – это население.

«Недостаток электроэнергии на территории, контролируемой хунтой? Они уже сейчас отреагировали: отключается население. Население будет мёрзнуть, сидеть без воды. Ну, будет злиться на кого-то – кто-то на Путина, кто-то на Зеленского. Но эта злость сама по себе, никто же не выйдет на площадь с автоматом в руках. Митинг какой-то провести – ещё да, но кого он испугает этот митинг против банды вооружённых людей?» – подчеркнул Онуфриенко.

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