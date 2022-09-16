Комаровский с медицинской точки зрения объяснил нападки на «хороших русских» на Украине

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Новости Украины

Бегущая в западном направлении российская «оппозиция» должна иметь полное право эмигрировать в США и ЕС, но лишь после того, как в любой форме докажет свою антигосударственную позицию.

Об этом в интервью «YouTube»-блогеру Ирине Шихман рассказал украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не разделяю создание препятствий для выезда, но предложил бы, сформулировал понятные критерии, в которые должны входить предыдущая деятельность, образование, мотивы, семья, преследования, состояние здоровья, зарплата, даже позиция в социальных сетях. Нельзя ко всем, кто выезжает, относиться одинаково – это совершенно однозначно. Если человек протестовал, его преследовали, он выезжает, чтобы обеспечить безопасность своей семьи – это нормальная ситуация, ему нужно помочь. Если человек наворовал кучу в России, то нахрен нужно, чтобы ты тут воровал. Воруй дальше!», – призвал доктор.

Также Комаровский прокомментировал замечание интервьюера о том, что на Украине приезжие «хорошие русские», как бы ни старались, остаются, мягко говоря, не в почете у местных ультраправых, которые высказываются о них весьма нелестно.

«Перегибы – есть. Они легко объяснимы с медицинской точки зрения, психологической. То, что ты говоришь сегодня… Завтра ко мне во двор упадет ракета – я буду говорить другое. Нужно всегда понимать – личная история войны – это всегда очень важно. Иногда никого не хочется – не то, что видеть, а хочется, чтобы исчезли все», – разглагольствовал медик в ответ.