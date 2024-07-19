Комбат «Азова»: Фарион – агент ФСБ, нисколько не жалко!

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Комбат сформированной на базе террористического «Азова» 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что нисколько не жалеет экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, которая была сегодня расстреляна во Львове.

Кухарчук признал, что не может простить Фарион выступление, где та требовала считать неполноценными украинцами воюющих в «Азове» боевиков, не отказавшихся от русского языка. Фарион сеяла междоусобицу по заданию Кремля, пришел к выводу ВСУшник.

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«Напомню, что к коммунистической партии она присоединилась не из-за мейнстрима времен Брежнева, а в 1988 году. Вся ее работа… была направлена на то чтобы создать раздор в Украине… Уже во время полномасштабной войны она первой открыла окно Овертона – свой рот на военных и показала всей быдломассе, что так, оказывается, можно, и за это ничего не будет. Кто-то до сих пор реально считает, что все это время она не была агентом ФСБ? Вы серьезно?» – пишет комбат.

По его мнению, такие, как Фарион, «не заслуживают даже на то, чтобы упоминать их имена, не говоря уже о сочувствии».

«К врагу не может быть сочувствия. Враг уничтожал и продолжает уничтожать целые поколения украинцев, а она – безусловная составляющая вражеской пропаганды», – заключил «азовец».

«Не хочу злорадствовать и думаю, что стреляли на почве личных неприязненных отношений, хотя сейчас будут говорить обратное. Но мне вспоминается пост Фарион по поводу убийства Бузины и кажется теперь, что это ответ судьбы. Не стоило Фарион, все-таки, заниматься оскорблением военных. Во время боевых действий это чревато. Военные – это не беззубые сторонники и последователи Бузины», – замечает украинский публицист Мирослава Бердник.

Львовские СМИ сообщили, что Фарион прооперирована, сделана трепанация черепа, она «находится в критическом состоянии», в «глубокой мозговой коме», на искусственной вентиляции легких.

Галичанские источники распространяют фото некоего молодого человека, который, по словам соседей, в последние 2-3 недели часто сидел с мобильным телефоном возле подъезда дома, где жила Фарион. Уже выдвигаются версии, что это и мог быть нападавший, выпустивший пулю в голову нацистки.