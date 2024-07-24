Комбат «азовцев»: Путин возрождает СССР. В этот раз нас добьют

Президент РФ Владимир Путин возрождает СССР 2.0, что у него «неплохо получается», однако надо понимать, что в этот раз будут учтены ошибки советского руководства.

Такими опасениями на канале «Новости. Live» поделился командир второго штурмового батальона сформированной из боевиков запрещённого в РФ «Азова» 3-й ОШБр ВСУ Дмитрий Кухарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководитель государства, с которым мы воюем, вынес себя за геополитические, экономические и любые другие скобки, которые существуют в современном политическом мире. В котором живёт Украина, США. Он себя поставил кавычки исторические, он себя видит исторической фигурой. И лично для него выполнение его планов имеет намного больший вес, чем мнение военных экспертов о том, что Россия или Украина может выдохнуться. У него есть чёткий план по возрождению Советского Союза версии 2.0, и он этому плану следует. И я вам скажу, что у него много чего неплохо получается, поскольку количество наших территорий не увеличивается, а уменьшается», – сказал Кухарчук.

«Враг уже понимает, что украинцы в ХХ веке были не добиты. И эта недобитость дала им возможность восстановиться, восстановить свою аутентичность, восстановить понимание того, кто мы есть. И если у него получится в этот раз, то он таких ошибок уже не повторит. Поэтому мы можем очень долго дискутировать о том, как должно быть, но историческая реальность и современная действительность говорят нам о том, что нужно готовиться к ещё более серьёзным вызовам», – предупредил «азовец».