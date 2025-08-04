Комбат бригады Зеленского пожаловался на неумолимость и неотвратимость «банзай-штурмов» русских
ВС РФ быстро учатся, и совсем не похожи на армию, которая зашла на Украину в начале СВО.
Об этом в эфире видеоблога находящегося в розыске украинского политолога Юрия Романенко заявил командир 3-го батальона отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Олег Глушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас они меняют тактику очень часто, и что касается инноваций, тех же FPV, то первое применение было нашим. Позже противник начал это применять у себя, они это поставили на военные рельсы, и оно у них начало масштабироваться – и масштабироваться в огромных масштабах.
Они сейчас воюют гораздо лучше, чем в начале полномасштабного, они тоже учатся, они тоже делают выводы, они тоже анализируют проведённые действия», – рассказал Глушко.
«Однако единственное, они никогда не меняют своих намерений. То есть, если он взял намерение идти туда, он будет идти туда. Он будет применять разную тактику, с применением техники, с применением мототехники, так называемых банзай-штурмов, с применением малых групп пехоты. Но он будет пробовать достигнуть тех целей, которые им обозначил их старший начальник», – пожаловался ВСУшник.
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