Комбат ДНР: Территория Украины должна быть освобождена

Новости Украины

На каких участках фронта в ЛНР и ДНР следует ждать наступления ВСУ? Принудит ли Запад Зеленского к выполнению Минских соглашений? Какое право нужно вернуть жителям исторической Новороссии?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал в прошлом координатор движения «Интербригады» и экс-командир Четвертого разведовательно- штурмового батальона полка спецназначения (4РШБ ПСМ) ДНР Сергей Фомченков.

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«ПолитНавигатор»: Насколько, на твой взгляд, велика вероятность того, что в Донбассе могут начаться полноценные боевые действия?

Сергей Фомченков: Мое мнение таково, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с нарывом, который давно уже гноит и вот-вот прорвется. В какой форме будет эта война, когда она будет – это большой вопрос. Сейчас, как мне кажется, мы наиболее близко подошли к точке, когда это может произойти, потому, что налицо заинтересованность в этом игроков с той стороны – США, Великобритании, которые подталкивают Украину к этой войне, и есть заинтересованность самого украинского режима, поскольку ситуация у них что в экономическом плане, что в политическом – патовая, и война в данном случае может их спасти.

Также здесь помимо объективных вещей есть и фактор незавершенной войны – там сторона не достигла своих целей, мы – не достигли своих, никто не согласился с промежуточными итогами. И должно быть логическое завершение, благодаря которому этот нарыв сам по себе вскроется.

Это один момент. А другой состоит в том, что есть силы, которые подталкивают к войне и, несомненно, за все прошедшие семь лет сейчас сложилась наибольшая вероятность того, что война случится.

Вопрос, повторюсь, в каких формах и масштабах, потому как на Украине наверняка понимают, что, если будет полномасштабная война, то мы – русские, снесем всё вплоть до Киева.

Возможно, это будет ограниченная война на нескольких направлениях, и я полагаю, что это будет луганское направление, где они постараются захватить Дебальцево, разрезав дорогу между ДНР и ЛНР, а на территории Донецкой Народной Республики это, вероятнее всего, будут Горловка и Мариупольское направление – будут пытаться отрезать юг. Укропы станут прощупывать нас именно там, проверять реакцию с нашей стороны.

Сводная группа 2-й и 3-й рот 4-го РШБ ПСМ на полигоне в районе Донецка после стрельб, 2017 год Сергей Фомченков и бойцы “Интербригад” в Луганске летом 2014-го

На твой взгляд, я не знаю насколько сейчас ты обладаешь или не обладаешь всей полнотой информации, корпуса народной милиции готовы к отражению предполагаемой атаки со стороны Украины?

Я думаю, насколько позволяют их ресурсы и возможности, они готовы максимально. И надо понимать, что ресурсы и возможности корпусов, конечно же, ограничены, что связано с тем, что это – не российская армия, нет такого количества ресурсов, денег, современного вооружения.

Понятно и то, что за последние годы в армии республик стали идти менее охотно, потому что многие устали от войны, людям надо зарабатывать деньги – кто-то в Россию на заработки ездит, у людей семьи. Добровольцы из России составляли большой процент личного состава, и они в основном тоже разъехались по домам.

У той же Украины гораздо больше ресурсов, это большое государство, с крупными предприятиями, и тут можно даже не брать в расчет помощь США, НАТО.

Но при этом надо понимать, что наступающая сторона изначально находится в менее выгодной позиции. И, если входить в города, то можно столкнуться с серьезным сопротивлением, и даже советское вооружение, которое есть в наличии в корпусах, позволяет легко держать оборону в любом укрепленном населенном пункте.

Поэтому наступающая сторона будет вынуждена искать пути обхода, будет идти условно по полям, а погода для этого сейчас нестабильная, я лично сам не особо вижу, где бы техника сейчас смогла бы пройти, сегодня – подмерзло, завтра – размокло, и все – машины застряли.

Поэтому здесь преимущество корпусов – они обороняются. Это, во-первых. А, во-вторых, природный фактор уравнивает шансы. Можно даже сказать, что погодные условия будут на нашей стороне в этой ситуации.

Я понимаю, что все это будут гадания на кофейной гуще, но, как тебе кажется, когда все-таки следует ожидать обострения? Помню, говорили, что в первые дни олимпиады, но олимпиада, как мы видим, спокойно себе идет, и никто ни с кем не воюет….

Ну, я и до этого говорил, что если война случится, то точно не раньше финала олимпиады. Очень много заинтересованных в этом – это и Европа, и США, и Великобритания, и Турция. Плюс стороны конфликта – Россия, Украина, народные республики. И сейчас идет такой переговорный процесс – блеф, каждая сторона накачивает противоположную и повышает ставки.

И это повышение ставок происходит ежедневно. Происходит активный торг. Та сторона говорит, вот мы соберем такие силы, поставим вооружений Украине, которые снесут ваши республики, а наша сторона – а вот, посмотрите, у нас рядом целая армия стоит. Идет такая обоюдная демонстрация силы.

Конечно, нагнетание обстановки происходит в первую очередь со стороны Запада, но мы тоже показываем, что, если что – готовы дать адекватный ответ, и защитить граждан России, которые уже составляют половину населения ЛДНР.

С обеих сторон демонстрируется готовность отстаивать свои интересы, в том числе и военным путем. И тут, либо у кого-то не выдержат нервы, и он начнет первым – это, с огромной степенью вероятности будет та сторона, потому что Россия ни на кого не нападала первой, либо Запад пойдет на уступки и начнет договариваться с Россией по поводу требований, которые выдвинула российская сторона. После чего Зеленский пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской Народными республиками, как того требуют Минские соглашения.

И третьего пути быть не может, потому что ставки сделаны, и по большому счету никто не свернет с начатого пути.

России, конечно же, ни в коем случае нельзя идти на уступки. Если будет угроза наступления Украины на территории народных республик, то Россия также будет готова защищать своих.

Какой из названных тобой сценариев ты считаешь лучшим для Донбасса? Положа руку на сердце, как-то не хочется представлять себе, что Минские соглашения будут выполнены, треть Донбасса вернут Украине в качестве ОРДЛО….

Если говорить объективно о возврате ЛНР и ДНР в ту Украину, которая существует сейчас – это просто невозможно. И этого, в принципе, не будет. Если же говорить о выполнении Минских соглашений, то все понимают, что по определенным соображениям были приняты половинчатые меры в 2015 году. Конечно, для безопасности Российской Федерации, для освобождения оккупированной Новороссии на Украине должен полностью смениться режим на дружественный России. Иначе будет постоянная война, постоянный конфликт, постоянная напряженность.

Поэтому территория Украины должна быть освобождена от того режима, который захватил власть в 2014-ом году, и территория исторической Новороссии, где живут русские люди, должна иметь более тесные связи с Россией, и иметь право выбора, какой был у Крыма.

Донецк и Луганск в свое время лишили такого права, но если бы были проведены референдумы на всех территориях восточной и южной Украины, то они бы в 2014 году показали желание людей, проживающих там, быть вместе с Россией. Они, повторюсь, этого права были лишены, и нужно это историческое право восстановить.

Ну, вот на днях Блинкен заявил, что Украина вроде как готова выполнять Минские соглашения. Только представим: западные кураторы принудили Киев к их выполнению, в ЛНР и ДНР прошли выборы по украинскому законодательству, от ОРДЛО выбрали «смертников» для работы в Верховной раде, которых, я полагаю, в первый же день приезда в Киев в лучшем случае отметелят нацики, границу республик с РФ начали передавать под контроль СБУ…. Ты представляешь себе вот такую предапокалиптическую картину?

Нет, представить не могу. На Украине сейчас режим, при котором любого несогласного с тем, что «Украина понад усе», могут избить, убить, таких случаев масса, и как можно себе представить вместе людей, которые с оружием в руках отстаивали свою независимость, право говорить на русском языке и дружить с Россией, и вот этих нациков…. Это будет означать, что жителей Донбасса будут убивать на улицах, без каких-либо помех, их просто отдадут на растерзание.

Я думаю, Россия этого не допустит, и жители Донбасса никогда на это не согласятся. И тут мы снова возвращаемся к тому, что я сказал – на Украине должен смениться режим. И только после этого можно о чем-то разговаривать с киевской властью.

А нынешняя киевская власть, во-первых, никогда не выполнит Минские соглашения. И то, что сказал Блинкен – это такое лукавство. Сказал с теми же оговорками, что были еще при Порошенко: давайте перекроем границы, захватим Донбасс, а уже потом станем выполнять Минские соглашения. Поэтому это не готовность их выполнять, а очередной обман.

Хорошо, что ты сам планируешь делать в случае возобновления горячей войны? Готов ли снова возглавить подразделение, остались ли люди, готовые уйти под твое командование?

Есть планы вернуться. Есть планы участвовать подразделением. Есть люди. Подробности говорить не готов. Если обострение случится, то я в любом случае по мере сил приму участие в защите Донецкой и Луганской народных республик, которые стали для меня родными, я семью сюда перевез, стал гражданином ДНР, равно как и жена, дочка.