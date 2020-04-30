30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Комбат карателей в Славянске: Местные ненавидели нас и пытались отравить


Во время событий в Донбассе весной 2014 года жители Донбассе крайне недоброжелательно относились к украинским военным.

Об этом заявил «5 каналу» командир первого в Донбассе добровольческого батальона Нагвардии Украины, неонацист Алексей Пальваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Славянске нас встречали… если сказать отвратительно – ни о чем сказать. Часть батальона, которая шла на Карачун, ее блокировали, они шли на бронетехнике совместно с нашими десантниками», – рассказал Пальваль.

Он добавил, что «местные женщины приносили в кастрюлях какую-то еду в виде похлебки».

«Я бойцам запрещал ее принимать. Когда сдохли животные, которые ели эту еду, – нам все стало ясно, всем», – заявил он.

При этом Пальваль отметил, что потом этих жителей, которые хотели их отравить, добровольцы не решились искать.

«Это «наименьшее зло». «Наибольшее зло» – предательство своей страны, своего народа», – переживает каратель.

Отметим, что в состав батальона под руководством Пальваля в 2014 году вошли, в основном, активисты майдана, не имевшие боевого опыта. В Новых Петровцах под Киевом их научили держать оружие, выдали автоматы Калашникова (в это время у обороны Славянска было в основном оружие времен ВОВ) и отправили в самую на то время «горячую точку» – под Славянск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть