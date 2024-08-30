Комбат «Нахтигаля»: Украинцы поделены на нацию и свинопасов

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Несмотря на то, что Украина снова переживает спад националистического угара, по сравнению со всплесками в 2014 или 2022 гг., всё же «свидомых» украинцев якобы постепенно становится больше.

Об этом на канале «Исландия» заявил командир нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш народ поделен на националистов, нацию и просто обычных свинопасов. Для кого-то что-то идейное, своё стоит выше булки хлеба или палки колбасы. А этим только рот чем-то закрыть, жевать колбасу, хлеб – уже супер. И неважно, кто его даёт. Для этой прослойки нет такого слова, как идеология. Уменьшается ли эта прослойка? Уменьшается, и это не может не радовать. Ну, сравнительно, началось АТО – это был такой всплеск. Все моментально стали понимать те или иные слова, что такое национализм, нация, родная земля, что за неё нужно воевать, убивать врага. Потом всё пошло как-то, типа, мы вас туда не посылали, зачем вы туда шли, и вся эта – в принципе, то, что сейчас происходит – «какая разница», – сказал нацист.

«Когда началась полномасштабка – аналогично. Большой всплеск, люди побежали в военкоматы, брали в руки оружие, убивали русню в Киеве коктейлями Молотова. Сейчас – аналогично, немного сравнялось. Но всё же, количество сознательных людей растёт», – добавил Холод.