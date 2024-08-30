Комбат «Нахтигаля»: Украинцы поделены на нацию и свинопасов

Вадим Москаленко.  
30.08.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Русофобия, Украина


Несмотря на то, что Украина снова переживает спад националистического угара, по сравнению со всплесками в 2014 или 2022 гг., всё же «свидомых» украинцев якобы постепенно становится больше.

Об этом на канале «Исландия» заявил командир нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что Украина снова переживает спад националистического угара, по сравнению со всплесками...

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«Наш народ поделен на националистов, нацию и просто обычных свинопасов. Для кого-то что-то идейное, своё стоит выше булки хлеба или палки колбасы. А этим только рот чем-то закрыть, жевать колбасу, хлеб – уже супер. И неважно, кто его даёт. Для этой прослойки нет такого слова, как идеология. Уменьшается ли эта прослойка? Уменьшается, и это не может не радовать.

Ну, сравнительно, началось АТО – это был такой всплеск. Все моментально стали понимать те или иные слова, что такое национализм, нация, родная земля, что за неё нужно воевать, убивать врага. Потом всё пошло как-то, типа, мы вас туда не посылали, зачем вы туда шли, и вся эта – в принципе, то, что сейчас происходит – «какая разница», – сказал нацист.

«Когда началась полномасштабка – аналогично. Большой всплеск, люди побежали в военкоматы, брали в руки оружие, убивали русню в Киеве коктейлями Молотова. Сейчас – аналогично, немного сравнялось. Но всё же, количество сознательных людей растёт», – добавил Холод.

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