Комбат «Русского Легиона»: «Чтобы победить Украину, нам нужна армия в миллион бойцов»

Новости Украины

Упадет ли интенсивность боев в зоне СВО с наступлением холодов? Насколько численность боевиков ВСУ превышает количество противостоящих им бойцов русской армии? Кто, кроме украинцев, противостоит нам на фронтах?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал командир батальона БАРС-13 «Русский Легион» Сергей «Фомич» Фомченков.

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Сейчас очень много говорят о том, что обстановка, сложившаяся под Кременной и особенно Сватово, крайне сложная. Так ли это? Что на самом деле происходит на этом участке фронта?

– Да, действительно, обстановка там сложная, потому что это одно из основных направлений наступления ВСУ. После того, как они сумели выбить наши части из под Изюма и Купянска, они рассчитывали захватить всю освобожденную нами территорию Луганской области, и на эйфории после удачи под Харьковом это им казалось делом несложным. ВСУ к сегодняшнему дню скопили громадные силы на этом направлении, они до сих пор превышают наши возможности, во всяком случае, когда они вышли на нас со стороны Купянска и Изюма, устроив бойню под Лиманом, то точно превосходили нас по количеству пехоты, танков и артиллерии. Сейчас обстановка выправляется.

Каково было превосходство противника на период боев за Лиман?

– В десять раз. Это, конечно, условное значение, но максимально близкое к истине. Сейчас, повторюсь, ситуация выправилась, но все равно соотношение в два – три раза в их пользу остается. При этом, конечно, дать точную оценку качественной составляющей войск противника довольно сложно. Поэтому, да, ситуация непростая, тем более что на направлениях удара ВСУ могут сосредоточить до трех – четырех тысяч человек. У нас же на направлении удара три-четыре тысячи человек держать не смогут, хорошо, если там будет три сотни.

Сейчас очень много говорят о подмораживании ситуации на фронтах, что якобы выгодно обеим сторонам. Так ли это? Или же в ближайшее время следует ожидать возобновления горячей фазы боевых действий?

Если речь идет о подмораживании ситуации, в целом, то это просто какая-то дешевая конспирология, об этом могут рассуждать только люди, которые не понимают ни реалий современного мира, ни особенностей нынешней войны. Сейчас все стороны бьются насмерть, до последнего солдата. У нас сейчас идет гражданская война, совмещенная с мировой. Можно предположить, что осталась часть элиты, что хочет вернуться к ранее достигнутому (до СВО – ред.) статусу кво, но они сейчас никакой роли не играют, вообще, сейчас актуален вопрос выживания России.

Ну, в основном говорят о подмораживании сезонном, связанном с климатическими особенностями прифронтовых регионов.

Это будет зависеть от состояния войск. Никто специально не будет останавливать атаки и наступления, ну а если погода не позволит полноценно наступать, то это произойдет само собой. Ну, вот, восемьдесят лет назад климат не был препятствием для наступления на этих же территориях, поэтому и сегодня я каких-то особых препятствий для этого не вижу.

Подобная ситуация может сложиться в силу иных обстоятельств: если стороны почувствуют, что их силы – физические, технические, исчерпаны. Потому как конфликт начался восемь месяцев назад. И, вот, если это произойдет, то по молчаливому согласию обеих сторон конфликт перейдет в стадию позиционной войны. Чтобы накопить силы. Но дело тут отнюдь не в сезоне, сезон – это только дополнительный фактор, способный оказать влияние. То есть – сил нет, а тут еще и топливо мерзнет…. Может быть истощение, но не надо забывать о том, что противоположной стороне поставляет оружие Европа, объявлена новая волна мобилизации, плюс на ее стороне теперь фактически участвуют польские регулярные войска, да и румынские – тоже. С нашей стороны также идет мобилизация.

У хохлов есть огромные амбиции, а у нас – необходимость вернуть утраченное. Поэтому, я не исключаю, что и зимой будут какие-то серьезные боевые действия, потому что и нашей стороне нужна инициатива, победа, и хохлам надо как-то оправдать существование собственного государства в этом мире, которое с каждым днем становится все более и более бессмысленным.

Кто противостоит «Русскому Легиону»? Как на сегодняшний день можно оценить боевой потенциал противника, насколько реальную угрозу он представляет для наших добровольцев?

Противостоят, во-первых, кадровые части ВСУ вместе с нацбатами и теробороной, причем последняя составляет большой процент из тех, кто, в целом воюет против нас. Последних, конечно, нельзя сравнить с нашими мобилизованными, потому что наши бойцы – это люди, имеющие воинские специальности, призванные в кадровые части. А их тероборона больше похожа на немецкий фольксштурм, у них и вооружение иное, и функции. Но они создают нам определенные помехи, потому как их сажают в окопы, или пускают мясом в наступление, приходиться тратить патроны на них, и наши люди погибают при столкновении с ними.

Еще один важный момент – помимо ВСУ и теробороны нам еще противостоят наемники с Запада (ЕС и США – ред.) и Латинской Америки, а фактически – кадровые части стран НАТО – Польши и Румынии. В последнее время об этом говорят все больше, но нам это стало понятно еще тогда, когда мы стояли на Богородичном (в Харьковской области). В ходе последнего боя там, когда мы выходили из окружения, была слышна речь явно не украинская и не западноукраинская, а польская и румынская. И это, конечно, не наемники, а кадровые части. Плюс, согласно радиоперехватам, которые мы делали, когда стояли в Дробышево, это были польские силы спецопераций.

Для многих ситуация, произошедшая на изюмском направлении, была хоть во многом прогнозируемой, но, вопреки тревожным сигналам, стала шоком. Извлекла ли Россия уроки из нее, и подготовлена ли к возможному наступлению противника лучше, чем тогда?

Уроки из произошедшего, в любом случае, извлечены были. Хотя все долгое время пребывали словно в каком-то наваждении, отчетливо видя, что наши войска на Изюмском направлении размазаны, как каша по тарелке, и если ВСУ начнут наступление, то удержаться будет, по сути, невозможно. Но ничего не предпринимали. И вот хохлы пошли на прорыв, бросили все силы, которые у них были, а у нас их оказалось недостаточно… У нас на линии обороны было, порой, по двадцать человек на километр фронта! Повторюсь, уроки извлекли несомненно, но насколько глубоко – пока не ясно. Но, например, уже сейчас понимают, что не должно быть дыр в обороне, стараются их не допускать, отслеживать передвижения ВСУ, возможные направления их ударов, делать вторую линию обороны. Понятно, что еще только учимся воевать, но ситуация сейчас уже гораздо лучше, чем была, когда случился провал под Изюмом.

Одной из причин оставления Харьковской, а ранее Киевской, Черниговской и Сумской областей называют недостаточное количество личного состава русской армии. Если это так, то решает ли эту проблему проводимая в России частичная мобилизация? Какова, в идеале, должна быть численность армии России, чтобы решить все задачи СВО?

Да, абсолютно верно, личного состава не хватало. Причем, как в начале СВО, так и сейчас. Мое мнение, что вместо частичной нужно объявить всеобщую мобилизацию, чтобы поставить под ружье сразу миллион человек, иначе это опять будут полумеры. В противном случае мы будем частично закрывать какие-то дыры, Украина объявит новую волну мобилизации, позовут на помощь еще поляков, румын и кого-то еще, возможно, чехов и венгров, и будут наращивать свои силы. Нам, напротив, нужно нарастить свой ударный кулак, создать большую группировку и одним ударом хлопнуть Украину. И это нужно было делать гораздо раньше, но изначально надеялись на то, что удастся победить малыми силами. Не получилось.

Поэтому, повторюсь, я не стал бы наращивать армию по чуть-чуть, а сделал бы сразу большую, мощную группировку, но вопрос, конечно, во многом упирается в материальную составляющую в том числе. На всех нужно оружие, вещевое довольствие, военная техника…. И это является определенной проблемой.

В этой связи как раз хотелось поинтересоваться: «Русскому Легиону», как и другим подразделениям, регулярно приходиться обращаться за помощью к волонтерам, благотворителям и просто добрым людям по вопросам оснащения боевой единицы. Почему ? Если есть проблемы со снабжением, то при каких условиях возможно их решение в обозримом будущем?

На самом деле, такая ситуация, когда – то, чего не хватает армии, восполняют волонтеры, существовала во все времена. Это было и триста, и двести, и сто лет назад. Нормальная история, когда граждане своей страны помогают родной армии в военное время. Ну а укомплектованность личного состава – да, это большая проблема. Как ее решить? Престиж армии должен быть поднят на высокую планку, как это было в Советском союзе, служить в армии считалось почетным, причем не только офицером, но и просто пройти срочную службу. И это нормально, потому что защищать свою страну – всегда почетно.

И, конечно, необходимо перестроить экономику под нужды армии?

Это уже очевидная вещь, которая осознана на государственном уровне, озвучена президентом, премьер-министром, и процесс перевода экономики на военные рельсы запущен. Всем понятно это. Другое дело, что я хотел бы, чтобы это произошло намного раньше. И не я один. Но хорошо, что это произошло хотя бы сейчас.

В чем сейчас конкретно нуждается БАРС-13 «Русский Легион» для успешного выполнения поставленных боевых задач?

В тепловизорах. В транспорте – много машин ломается, «погибает» под осколками, нужен и грузовой транспорт, и легковой всех видов: от «буханок» до внедорожников.

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