Комбат «Русского Легиона»: ВСУ свозят серьезные резервы, нам нужно нанести неожиданный удар
ВСУ не оставляют попыток прорыва на Луганском направлении, пытаясь отрезать от РФ Сватово.
Об этом на прямой связи из ЛНР в эфире телеканала «Россия-1» заявил комбат БАРС-13 («Русский Легион») Сергей «Фомич» Фомченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По-прежнему пытаются на нашем участке прощупать нашу оборону. По всей линии соприкосновения постоянно идут атаки сил ВСУ. ВСУ накапливают серьезные резервы. С Харькова подъезжают мобилизованные новые украинские военнослужащие. По всей линии предполагаемых атак формируются новые части, которые идут в наступление.
Мы все атаки отбиваем, пользуясь, в том числе, методами активной обороны. Но до сих пор здесь еще ситуация достаточно напряженная и сложная.
Противник атакует как южнее Кременной, так по трассе Кременная-Сватово, идут наиболее напряженные бои в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР). В сам город Сватово противник пытается зайти с севера, чтобы отрезать город от основной части территорий Российской Федерации», – рассказал Фомченков.
Что касается Донецкого фронта, по его мнению, нельзя сбавлять давления на позиции ВСУ и, более того, нанести неожиданный удар.
«На мой взгляд, нам необходимо продолжить наступление на северо-запад от Донецка, отодвигая противника от столицы ДНР. Точно нельзя оставлять планов продавливания обороны противника в районе Соледара и Артемовска. Поэтому здесь и будут основные наши наступательные действия.
Но не исключены наши наступательные действия на других направлениях с целью того, чтобы нарушить планы противника на зимний период, перехватить у него инициативу», – объяснил комбат.
Спасибо!
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