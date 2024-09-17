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Как показывает практика, ни от увеличения срока обучения мобилизованных, ни от стажировок в странах Запада толку никакого.

Об этом в эфире «5 канала» заявил командир 1 штурмового батальона сформированной боевиками запрещённого в РФ «Азова» 3 ОШБр ВСУ Владимир «Фока» Фокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь у нас два месяца на Украине, два месяца в Британии, ты возвращаешься – уже четыре месяца, ещё где-то месяц на повышение квалификации на условного гранатомётчика или пулемётчика. До этого был месяц – они ничего не знали, не умели, теперь пять месяцев – они точно так же ничего не знают, ничего не умеют. Что изменилось? Ничего. Это фактически о проблематике подготовки личного состава только что мобилизованного. Ребята у нас были на подготовке во многих странах Европы, и они приезжают просто с ужасом, говорят: там армии – нет! Просто – нет. Технологии? Есть. Вооружения? Есть. Опять же, количество вооружений, которое реально готово для выполнения боевых заданий, которое в боеготовности находится – это тоже вопрос», – рассказал Фокин.