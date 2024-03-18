Комбат штурмовиков ВСУ: В воздухе запахло новым «контрнаступом»

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 08:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если ВСУ в ближайшие полгода не проведут новое контрнаступление – как прошлым летом, только более продуманное, то это негативно повлияет на настроения украинцев.

Об этом на украинском канале «Армия ТВ» заявил участвовавший в прошлогоднем неудачном контрнаступлении командир батальона 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ Иван Матейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВСУ в ближайшие полгода не проведут новое контрнаступление – как прошлым летом, только...

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«В следующие полгода, я надеюсь, будет ещё одна попытка контрнаступления. Во-первых, на это есть запрос у общества, если он не реализуется, это негативно повлияет на настроения в стране. Это внутренний не озвученный запрос, который витает в воздухе.

Так или иначе, какая-то операция должна произойти для того, чтобы показать, что мы здесь не стагнируем, мы здесь готовимся, мы здесь можем что-то сделать. Я надеюсь, что будет операция немного более продуманная, чем та, что была прошлым летом», – заявил Матейко.

Он допустил, что противостояние может затянуться на десятилетие.

«За нами правда, иначе быть не может. Да, возможно, настанет момент, что мы сейчас не вернём эту территорию, возможно, озвучу непопулярную мысль, не сейчас это надо сделать, а через 10 лет. Но в данной ситуации просто сдаваться нельзя.

Я так понимаю, у какой-то части людей есть эта усталость. Они думают – ладно, сейчас мы пока заморозим, но будет снова чего-то больше – мы вернёмся. Но враг точно так же к этому будет готовиться. И как показывает практика, противник каждый раз готовится лучше и с большими силами», – сказал украинский комбат.

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