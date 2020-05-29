Комбат ВСУ через «Укрпочту» менял оружие на днепропетровскую наркоту

29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Предприимчивый комбат одной из рот ВСУ в зоне «ООС» наладил поставку наркотических и психотропных препаратов сослуживцам и местным, организовав почтовый обмен оружия на наркотики с Днепропетровском.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинских подразделениях так называемой зоны ООС продолжается рост хищения и незаконного оборота оружия и боеприпасов. В связи с ужесточением контроля со стороны спецслужб для контрабанды оружия в западные регионы Украины – военнослужащие ВСУ вынуждены прибегать ко всё более изощрённым методам.

По данным нашего источника, в украинских органах правопорядка командир одной из рот 2-го батальона 93 бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе н.п. Попасная, с целью организации пересылки оружия и взрывчатых веществ, вошел в преступный сговор с сотрудником отделения почтовой связи «Укрпочта». По отработанной схеме преступный дуэт в течение полугода осуществлял переправку оружия в железном ящике в Днепропетровскую область», – сообщил Осадчий.

По его словам, взамен комбат получал посылку с наркотическими и психотропными веществами, которые распространял среди сослуживцев и местного населения. При этом преступная схема была раскрыта только благодаря местным криминальным авторитетам, не пожелавшим делить рынок с ВСУшниками.

«В связи с происшествием командование ОТГ «Север» отдало распоряжение подразделениям военной службы правопорядка проводить досмотр отправляемых и получаемых военнослужащими ООС посылок с привлечением кинологических расчётов от полиции и Нацгвардии», – заключил Яков Осадчий.