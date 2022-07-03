Комбат ВСУ: «Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг»

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Новости Украины

В центре Киева есть гостиница, где складируется оружие и топливо в таком количестве, что в случае детонации разнесёт половину Крещатика.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил «ветеран АТО», командир батальона «Архангела Михаила» ВСУ Михаил Майман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть добровольческое формирование территориальной громады, которое находится в гостинице «Крещатик» в Киеве. Этому добровольческому формированию, воинская часть, которая находится в Киеве, выписала боевое распоряжение на охрану гостиницы «Крещатик». Это такой у них бой, они охраняют гостиницу «Крещатик». Тем самым они получают гуманитарную помощь, топливо, оружие, которое в дальнейшем продается. Оружие, топливо, гуманитарная помощь вся, которая передается нам, боевому батальону ВСУ Архангела Михаила, там, где я являюсь командиром. Как такового ДФТГ [добровольческое формирование территориальной громады] Архангела Михаила нет, нет военнослужащих, они не воюют, они пользуются всеми привилегиями ВСУ, они получают топливо, бесконечно поток гуманитарной помощи, формы. Они записали себе 300 человек и на 300 человек заказывают аптечки натовские, формы. Это все отправляют люди из Европы, покупают за свои деньги, а они здесь прекрасно это продают», – пожаловался Майман

Он добавил, что группировка, засевшая в гостинице «Крещатик» только грабит и похищает местных людей.

«Там столько сейчас оружия и вооружения, что, если там взорвется, взорвется пол-Крещатика. Для чего оно хранится в центре города, для чего там собирают людей, вооружают их, они ходят по городу Киеву в тылу с пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами и гранатометами? Ездят по городу Киеву, похищают людей, грабят. То есть это уже сформированная ДРГ группа, находящаяся в центре Киева. Дело времени, когда они поднимут русский флаг, вот и все. То есть полная дестабилизация в городе Киеве. Я не могу сказать, что город Киев находится в безопасности, когда тонны тротила, тонны оружия находятся в гостинице «Крещатик». Дело времени, когда они начнут использовать его. Только вопрос против кого они будут это использовать? Точно не против русских», – добавил украинский комбат.