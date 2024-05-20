Комбат ВСУ из Волчанска: Русские «мотолыги» попросту переехали «стену Яценюка»

Отдельные группы русских подразделений уже приближаются к центру Волчанска.

Об этом в интервью киевской антироссийской пропагандистке Янине Соколовой рассказал находящийся в Волчанске командир разведки батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели продвижение врага (слышите выстрелы?) непосредственно на его «мотолыгах» просто переехал сквозь сетку рабицу, которую устанавливал Яценюк, просто переехал, высадил свой десант, они спешились и пошли в направлении… Всё, что сейчас до первых улиц города до государственной границы, всё это под контролем врага. Враг пытается растянуть линию, выйти на окружение города, мы эти попытки сдерживаем, пока у него не получается. Однако небольшие группы численностью до отделений 3-5-7 человек, больше может, они просачиваются в город и расквартировываются. Боёв каких-то стрелковых нет, потому что они просачиваются маленькими группами и занимают подвалы, помещения зданий, мы это видим на стримах, пытаемся наносить артиллерийские поражения, сдерживаем. Но процесс идёт, и мы уже видели на стримах – даже приближаются к центру», – на русско-украинском суржике рассказал Ярославский.

Он нелицеприятно отозвался об успокоительных заявлениях о том, что город под контролем.

«Губернатор приезжал [13 мая], приезжала группа, снимали видео о том, что всё хорошо. Ну, в центре ещё все хорошо, мы тоже находимся в центре и понимаем, что враг туда ещё не дошёл. Но я не понимаю, зачем эти успокаивающие видео – всё нормально, всё под контролем, мы же всё это видели в Бахмуте, зачем повторять ситуацию? …На сегодняшний день идёт какое-то непонятное для нас успокоение, что всё хорошо, город под контролем – ну, тогда я хотел бы спросить группу, которая приехала, оставайтесь с нами здесь на ночь. А то что ж – приехали, сняли и уехали», – возмутился комбат.