На фронте для Украины ситуация продолжает оставаться критической, что влияет на настроения людей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Дмитрий Кухарчук, командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бывших членов полка «Азов» (запрещен в РФ).

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«Для меня война идет не 2,5 года и не 10. Я вижу ее в гораздо более широком, несколькосотлетнем, даже тысячелетнем контексте. Но если мы говорим о двух с половиной годах обострения, то сейчас для меня самый критический этап войны.

Почему? Люди наблюдали события в Авдеевке, после Авдеевки – едва не прорыв фронта противником. Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления. Сейчас люди еще раз подумают: «Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, ну, куда они еще максимум пройдут? Может, Донецкую и Луганскую области завоюют еще немного. А давайте переговоры мутить», – сказал комбат в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».