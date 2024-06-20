Комбат ВСУ: Хохлы уже готовы отдать Украину до Збруча

Игорь Шкапа.  
20.06.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


На фронте для Украины ситуация продолжает оставаться критической, что влияет на настроения людей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Дмитрий Кухарчук, командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бывших членов полка «Азов» (запрещен в РФ).

На фронте для Украины ситуация продолжает оставаться критической, что влияет на настроения людей. Об...

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«Для меня война идет не 2,5 года и не 10. Я вижу ее в гораздо более широком, несколькосотлетнем, даже тысячелетнем контексте. Но если мы говорим о двух с половиной годах обострения, то сейчас для меня самый критический этап войны.

Почему? Люди наблюдали события в Авдеевке, после Авдеевки – едва не прорыв фронта противником. Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления. Сейчас люди еще раз подумают: «Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, ну, куда они еще максимум пройдут? Может, Донецкую и Луганскую области завоюют еще немного. А давайте переговоры мутить», – сказал комбат в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».

По его словам, в украинском обществе нет сегодня единства.

«Я не разделяю отдельно миры военных и гражданских. Я разделяю мир украинцев и мир хохлов. И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше. Хохол в Днепре согласится на то, чтобы отдать Донецкую и Луганскую область. Хохол в Киеве согласится на то, чтобы отдать левобережную Украину. А хохол во Львове согласится на то, чтобы отдать Украину по Збручу. Это отличие хохла», – резюмировал Кухарчук.

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