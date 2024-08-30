Украинские нацисты уже не скрывают своей прямой связи со служившими Гитлеру предками. Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил командир идейного нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ваш батальон называется «Нахтигаль». Вам не предъявляют, что это был первый иностранный батальон вермахта, и он состоял из украинцев?» – спросил ведущий.

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«Это личный состав придумал, просто в какой-то момент так случилось, что назвались «Нахтигаль». Есть ли какие-то исторические параллели? Конечно, есть. Мы – новая история, но не забываем и о том, что было не так давно. А предъявляют нам не только за название батальона, но и за способ жизни. Роман Шухевич проделал огромную работу для формирования сотен националистов, в том числе и меня. Не вижу ничего плохого в этом названии и в этом персонаже, который возглавлял этот батальон», – рассказал Холод.

Хотя чуть позже он признался, что ненависть к России ему внушил дед-нацист, который 25 лет просидел на Колыме за расхищение социалистической собственности. Сам «Холод» – уроженец Львова, воевавший против народа Донбасса с 2014 года. Командир фашистов рассказал о своём батальоне чуть подробнее: о хороших условиях, отсутствии «мясных штурмов» и регулярных отпусках в том числе за границей. Однако попасть в такое подразделение могут далеко не все, а только самые отпетые нацисты.

«Мы мировоззренчески не сходимся [с коммунистами и прочими левыми]. Мы вообще не будем рассматривать такую кандидатуру. Такие случаи были, люди приходили, мы с ними общались, и говорили, чтобы возвращались в своё подразделение», – пояснил он.

«У нас одно из правил – общение исключительно на украинском языке. Никакого русского, он запрещён Уставом ВСУ, на него мы ссылаемся и запрещаем общаться по-русски», – добавил комбат.