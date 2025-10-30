Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители якобы «украинских» регионов России дождутся прихода бандеровских «освободителей», которые спросят со всех – «что ты сделал для Украины?».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, командир карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не хочу и не могу требовать от наших украинцев, которые пребывают сейчас под оккупацией в Зелёном Клине, на Кавказе, Ставрополье. Но поверьте, мы такие, что мы придём. И тогда каждому придётся ответить – что он сделал для Украины? … Только украинский солдат. Подчеркну, украинский солдат. Не партизан, не тот, кто участвует в каких-то непонятных формированиях, а официальный украинский солдат поставит точку в этой войне. Нужно поддержать этого солдата, чтобы он был одет, обут, накормлен и главное вооружён. Тогда мы сможем иметь надежду на победу», – вещал Береза.

Также он пригрозил терактами и расправами не территории РФ.