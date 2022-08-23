Комбат ВСУ плачется: «Наши укрепы разносятся за четыре часа»

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Новости Украины

Если после 24 февраля на Западной Украине можно было видеть очереди в военкомат, то сейчас командование не может найти и 10 человек, чтобы закрыть брешь на одной из позиций.

Об этом в эфире «ProUA» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день – артобстрел. Массированный артобстрел, который разбивает серьезное сооружение советского периода за четыре часа. Мы меняем позиции – они разбивают. Мы потом в эту свалку строительного лома забегаем, в подвалы, а они едут: «А, они еще живые? Давайте, вызываем самолеты на них». И это нон-стопом, без передышки, куча раненых, а их вывозить можно только ночью без фар. Запад дает нам подкрепление, но подкрепления нет. Начинали войну и видел километровые очереди в военкоматах, а тут десять человек дать не могут, чтобы позицию закрыть. Не могут, не хотят. Мы столкнулись с тем, что в эту объединенную эту батальонную тактическую группу входит куча объединений, военных аббревиатур, генералов, каждый генерал свои подразделения бережет, а новеньких или тех, у кого какого-то блата нет, бросает», – говорит боевик.

«Да, это не по всему фронту, в целом, классно работаем. Поверьте, я – один из тех, кто искренне верит в Залужного и Генштаб, доверяю им, но на местах пониже идет такая мышиная возня между генералами за медальки, преференции, кто там донесет хорошую новость, а плохие – скрываются», – резюмировал Кузик.