Комбат ВСУ плачется: Русские в 30 раз превосходят нас по численности

Игорь Шкапа.  
22.12.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


У вооруженных формирований Украины начались проблемы с обеспечением резервами.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из интервью командира 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игоря Губаренко антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

У вооруженных формирований Украины начались проблемы с обеспечением резервами. Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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У него поинтересовались, как русским удалось продавить оборону ВСУ н флангах Авдеевки и сформировать «клешни» для дальнейшего окружения города.

«У них прошла мобилизация. К тому же они тоже учатся, там не аборигены служат. Вернее, аборигены идут мясом в пехоте, а кадровых офицеров они берегут и учат. Они удержали важные для себя рубежи, подготовили личный состав, накопили силы, средства, опрокинули резервы и пошли на прорыв», – сказал Губаренко.

Он говорит, что такого массированного наступления не ожидали.

«По всем канонам, на одного обороняющегося пехотинца должно наступать пятеро. А если сосчитать, то у нас на один батальон наступало три бригады», – утверждает комбат.

Издание тут же сделало свои подсчеты, отметив, что примерно 10-15 тысяч человек наступало на 500, – то есть соотношение было 30:1.

«Плюс-минус. И хочешь-не-хочешь, а мы несли потери. Мы не успевали восполняться, восстанавливаться. Хотя мы и довольно долго держали определенные рубежи, нас просто продавили количеством и сосредоточенным ударом в одну точку», – жалуется украинский военный.

При этом он утверждает, что на флангах были возведены и первая, и вторая линия обороны.

«Все упирается в количество личного состава. Если нас оборонялось 500, а их идет 5 тысяч, то и мы, и они понесут потери. Но они свои 5 тысяч «разделили» на сегодня, завтра, послезавтра. И каждый день они уходят.

А у нас как было 500, то с каждым днем эта цифра уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. Люди устали. Да, подходили резервы, но не в таком количестве, которое могло бы их остановить», – резюмировал Губаренко.

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