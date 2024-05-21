Комбат ВСУ: Русские черти возводят под огнем такие укрепления, что хрен возьмёшь!

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Полной ерундой являются отговорки относительно того, что якобы нельзя было укрепить первую линию обороны из-за риска попасть под огонь русских – полная ерунда.

Об этом в интервью киевской журналистке Янине Соколовой, пропагандирующей оголтелую русофобию, рассказал находящийся в Волчанске командир разведки батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полной ерундой являются отговорки относительно того, что якобы нельзя было укрепить первую линию обороны...

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«Сейчас много поднимается склок о том, что мы не могли работать на первой линии, потому что враг обстреливал – это фигня. Потому что русские, эти черти, нам показали, что они, когда захватывают территории, за две недели выстраивают там такие фортификационные сооружения, что потом их хер возьмёшь! За две недели! Под плотными обстрелами нашими! Так что, у них получается, а у нас нет? Так у нас было два года!», – сказал комбат.

«Я говорю про первую линию. Мы видели, как «мотолыги» просто пробивают сетку, и спешивается десант. Возможно, мины где-то есть, а повезло, что именно в том месте мин нет. Но может они знали, где нет мин? Давайте тогда пусть ВКР разбирается, если везде есть мины, везде фортификации, а они находили лазейки. Пусть разбирается военная контрразведка, почему так? Но кто-то должен отвечать за первую линию. Я не верю в то, что первую линию нельзя было построить», – сказал Ярославский.

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