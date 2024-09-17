Комбат ВСУ: Русские готовят нам большие проблемы под Купянском
Несмотря на то, что первоочерёдно нужно спасать ситуацию на Донбассе, на Купянском направлении также отмечаются угрожающие для ВСУ тенденции.
Об этом в эфире «5 канала» заявил командир 1 штурмового батальона сформированной боевиками запрещённого в РФ «Азова» 3 ОШБр ВСУ Владимир «Фока» Фокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, самая горячая ситуация у нас на Покровске, Покровск – Мирноград, сто процентов. Учитывая, как мы быстро сдали Новгородовку, и как до Селидово быстро дошли русские. Вместе с тем и на Харьковщине есть угроза, это населённый пункт Песчаное, это на север от полосы ответственности 3-й штурмовой бригады, где враг имеет успех. Завладел населённым пунктом, продолжает продвигаться в сторону левого берега реки Оскол.
Как и раньше мы говорили, враг всё-таки поставил цель захватить н.п. Боровая, встать по левому берегу Оскола, перейти к обороне и освободить большое количество сил и средств, которые сейчас ему необходимы, чтобы держать полосу обороны. И далее там и дорога на Купянск ему откроется ещё с одного фланга, ну и в целом эти резервы можно будет применить на других направлениях», – рассказал Фокин.
Спасибо!
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