Комбат ВСУ: Русские штурмуют Часов Яр, дальше – Константиновка и Славянск

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В случае занятия Часова Яра, ВС РФ выходят на оперативный простор – с дальнейшей возможностью огневого контроля ряда населённых пунктов и создания плацдарма для штурма Константиновки.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил комбат ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92 Омбр им. атамана Сирко ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донецкой области противник акцентировал основные свои усилия именно на бахмутском отрезке в направлении Часова Яра. Почему Часов Яр? Потому что это господствующая высота, и в случае завладения ею противник сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск, соответственно, организовать плацдарм для дальнейшей оккупации Константиновки, а также возможное выдвижение в направлении Славянска», – сказал Федоренко.

Он добавил, что идут тяжёлые бои.

«Соответственно, противник бьёт не только в Часов Яр, но пытается выровнять линию боевого соприкосновения, штурмуя населённые пункты Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. Под самим Часовом Яром некоторые позиции являются условно мигрирующими, которые занимает противник, потом за счёт объединённого огневого влияния, отваги наших пехотных подразделений удаётся противника вытеснить, возобновить своё положение. То есть линия не статичная, не стабильная, всё время идут насыщенные боевые действия», – рассказал укро-боевик.