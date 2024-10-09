Комбат ВСУ: Угледарское направление становится Покровско-Павлоградским

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После падения Угледара у ВС РФ освободились резервы техники и личного состава. Более того, русские уже считают вопрос Красноармейска (Покровска) решённым.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским, потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна, и потеряна очень неприятно, потому что об этом говорилось давно. И не укрепив фланги, мы господствующую высоту и оборонные сооружения в виде населённого пункта Угледар потеряли. То, что русские будут давить с юга после того, как падёт Угледар, об этом молчал только тот, у кого о юге не спрашивали. На сегодняшний день я смотрю, как участились обстрелы уже Павлограда. Угледар забываем, мы говорим уже даже о Покровско-Павлоградском направлении. Потому что русские уже считают вопрос Покровска решённым, учитывая то количество техники и личного состава, резервов, которые после Угледара сейчас будут передислоцированы именно на Покровское уже направление. Пока что Селидово держится, это южный фланг русских, который они будут продавливать, потому что им надо расширять эту полосу. Мы не можем откусить тот выступ, у нас нет штурмовых подразделений, чтобы зайти с севера и юга во фланги русских»,– сказал Лапин.

«Потому что штурмовые подразделения становятся окопными, мы сейчас цепляем и ситуацию с Курском. А Игорь Лапин говорил, что партизанка – наше всё, рейдовая война – это наше всё… Статичный фронт, глухая оборона – это нам трындец. И статичный фронт на необорудованных позициях для людей, которые зашли на Курскую область, это страшная опасность», – добавил бывший ВСУшник.