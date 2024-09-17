Комбат ВСУ: Вся западная помощь – чисто чтобы не «крякнули», хотелось бы «потужнее»

Две самые большие проблемы с поставляемым ВСУ западным вооружением – его катастрофически мало, и второе – полнейший разнобой, унификация техники и боеприпасов отсутствует полностью.

Об этом в эфире «5 канала» заявил командир 1 штурмового батальона сформированной боевиками запрещённого в РФ «Азова» 3 ОШБр ВСУ Владимир «Фока» Фокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у меня как у военного такое ощущение, что это помощь, знаете, ну, лишь бы мы не «крякнули», чтобы что-то там держались себе. Недавно читал, кто-то нам передаст 77 «Леопардов». Каких 77? Ну, 7700 это хорошо, 770 – неплохо. Ну, каких 20 «Брэдли» или 50? 5000 – это считается, ну, 500 – чтобы хотя бы несколько бригад можно было нормально укомплектовать. Далее – унификация техники, боеприпасов и вооружений. Просто отсутствует. У нас есть все машины мира, как это чинить – непонятно, как наладить логистику с запчастями или логистику для разбитой техники – непонятно. Как развернуть эффективные ремонтно-восстановительные бригады, чтобы они были настолько унифицированы – такого в мире ни у кого нет. Проблема», – пожаловался Фокин.

«Проблема калибров боеприпасов, у нас же просто всё – от 60-х миномётов, 81, 82, 120-е, 120-е какие-то там нарезные с реактивными минами, это просто капец, 122-е, 152, 155, 105 – как это всё обеспечивать, подвозить, чинить. Хорошо, украинцы очень находчивые, быстро учатся, 5 минут и создают таблицы стрельб под разные боеприпасы. Просто выбора нет, жить-то хочется. И Россия. Пара калибров, пара танков таких, пара БТРов таких, пара БМП таких. Им, условно, на все-все БТРы надо три запчасти, и всё, вот тебе унификация. Скорость ремонта, скорость обновления, ну и скорость – они же всё-таки что-то строят на своих заводах. Поэтому от западных партнёров хотелось бы не немного, а намного «потужнее», – сокрушался комбат.