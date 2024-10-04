Комбат ВСУ застрелился, узнав о бегстве подчиненных из Угледара

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33-летний командир 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТРО подполковник Игорь Гриб застрелился, узнав, что «его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно».

Об этом в своем блоге сообщил украинский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным Бойко, тело Гриба уже доставлено на родину – в Первомайск Николаевской области. Завтра там состоятся похороны.

Бойко считает, что солдаты ВСУ деморализованы тем, что «звезды», записавшиеся в ряды теробороны, в реальности находятся в тылу, в то время как «простолюдинов» бросают под пули.

«Как оказалось, это так не работает – чтобы военнослужащий Шабунин пьянствовал в киевских генделиках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время «службы», военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на темы патриотизма, военнослужащие Нищук и Тритенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время военнослужащий Николай с пулеметом на плече пиз***ал в посадку менять пацанов. Жаль только, что Игорь Гриб понял это слишком поздно. Подполковника Гриба похоронят 5 октября 2024 года в Кривом Озере Николаевской области», – написал Бойко.