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24.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Комбриг ВСУ отправил на верную смерть своих подчинённых

Командующий 35-й бригадой ВСУ отправил на задание наименее подготовленную диверсионно-разведывательную группу, в результате чего погиб один и получили ранения трое военнослужащих.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что помимо регулярных обстрелов, командование ВСУ продолжает дестабилизировать обстановку вблизи линии соприкосновения.

«23 апреля, командир 35-й бригады военный преступник Палас, под предлогом выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Богдановка, отправил на верную смерть диверсионно-разведывательную группу, состоящую из 5 наиболее неподготовленных военнослужащих. Во время движения группа боевиков зашла на минное поле, где произошёл подрыв, после чего наши военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия по диверсантам», – сообщил Даниил Безсонов.

 

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