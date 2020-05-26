Комбат ВСУ подсадил на галицийский амфетамин более половины своей бригады

26.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Командир ВСУ на Луганщине не только продавал наркотики местному населению, но пристрастил своих подчинённых.

Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние морально-психологического состояния военнослужащих 25 бригады ВСУ достигло критической отметки. Для восстановления боеспособности бригады в соединение прибыла комплексная комиссия во главе с командующим ОТГ «Север» Ромигайло. Причиной приезда высокопоставленного начальника стала организованная командиром 3-го батальона 25-й бригады преступная группировка, занимавшаяся контрабандой наркотических веществ из западных регионов страны», – говорится в сообщении.

По данным разведки, комиссия выявила, что комбат, помимо дилерской продажи наркотиков местному населению, подсадил на вещества более 60 процентов личного состава подразделения.

«В подтверждение тому стала гибель на передовых позициях от передозировки амфетаминов военнослужащего Панаренко, его сослуживца прапорщика Черниенко удалось откачать», – сообщили в пресс-службе.