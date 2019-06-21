21.06.2019, Донецк, Александр Гусар
Комбриг ВСУ потратил премии своих подчиненных на проституток
Комбриг одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», вместо выплаты положенных военнослужащим бригады денежных премий, данные средства отправлял почтовыми переводами своим родственникам, а также выплачивал числящимся в штате, но ни разу не бывшим в части, женщинам, любовницам высокопоставленных командиров.
Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».