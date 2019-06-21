Комбриг ВСУ потратил премии своих подчиненных на проституток

21.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Комбриг одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», вместо выплаты положенных военнослужащим бригады денежных премий, данные средства отправлял почтовыми переводами своим родственникам, а также выплачивал числящимся в штате, но ни разу не бывшим в части, женщинам, любовницам высокопоставленных командиров.